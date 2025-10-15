我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉將在18日登場，候選人之一、前副主席郝龍斌指控遭大量境外帳號攻擊，挺郝的戰鬥藍召集人趙少康也出面指控中國介選，並認為這已經是國安問題。國安局長蔡明彥今（15）日也證實表示，有查到抖音有1000多部討論國民黨選舉狀況。不過郝龍斌對此回應，希望所有這些境外的抹黑甚至假訊息到此為止，不要影響到國民黨的黨主席選舉。郝龍斌表示，他呈現有此現象，是希望強調國民黨主席選舉，不應受到任何境外勢力干預，特定候選人遭到假訊息或抹黑資料攻擊是不恰當的行為，這些境外的抹黑與假訊息能夠停止，不要影響選舉進程。此外，郝龍斌主張國民黨在北京、上海設置辦事處，陸委會副主委梁文傑回應，兩岸互動以「官方對官方」為最佳方式。郝龍斌則強調，「民進黨不做的，我們來做」，並表示設立辦事處時會遵循中華民國法律，也會參照對岸相關規定，確保所有行為合法合規。郝龍斌進一步指出，海基會與海協會已經不再回應，而國台辦與陸委會的互動多是互相指責，他認為兩岸之間的溝通、合作、交流和對話非常重要。他重申，既然民進黨不作為，國民黨將以一切合法合規的方式，推動兩岸之間的溝通與交流。