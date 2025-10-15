我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國海關近日查扣6萬張「問題地圖」，指圖上台灣標示錯誤、漏繪南海群島等重要島嶼，被認定「危害國家統一、主權和領土完整」的物品，遭禁止進出口。（圖／翻攝自微博）

中國海關近日查扣6萬張「問題地圖」，因台灣標示錯誤、漏繪南海群島等重要島嶼，被認定「危害國家統一、主權和領土完整」的物品，禁止出入境。綜合中國媒體報導，青島海關所屬黃島海關近日在對一批出口貨物進行現場查驗時，查獲「問題地圖」6萬張。海關指出，該批地圖缺乏中國自然資源部核發的公開地圖的審圖號，存在台灣標註錯誤，漏繪南海群島、釣魚島（台灣稱釣魚台）、赤尾嶼（日本稱大正島），還出現漏繪南海九段線、中日海上島嶼歸屬範圍線等問題。海關表示，根據《中華人民共和國海關進出境印刷品及音像製品監管辦法》規定，問題地圖屬於「危害國家統一、主權和領土完整的」物品，禁止進出境。此前，中國海關就已多次查獲「問題地圖」，2022年6月，首都機場海關在進口快件中查獲3張問題地圖，聲稱地圖「涉嫌損害領土完整、違背一個中國原則」，全遭機場海關暫扣。今年4月也查扣一批問題地圖，共12張地圖遭扣留。