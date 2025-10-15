我是廣告 請繼續往下閱讀

▲暈船傲嬌妹劉主平爆紅，表現備受肯定。（圖／Netflix提供）

▲劉主平被說外型神似陸明君。（圖／翻攝自IG＠kokuu__ ）

舒淇、李心潔主演的《回魂計》攻佔Netflix排行榜冠軍，兩人在劇中飾演為女兒復仇的媽媽，為了拿到加密貨幣錢包，派出小鮮肉Eason（尹浩宇 飾）勾引劉主平飾演的張怡庭。劉主平把暈船的花痴妹演得惟妙惟肖，在飯店嗆櫃檯小姐「Pro你娘」在社群平台受到熱烈討論，她笑說沒想到大家會這麼投入。劉主平在劇中飾演大反派傅孟柏的妹妹、鍾欣凌的女兒，但其實他們兄妹倆都是鍾欣凌領養的，是用來洗錢的工具而已，李心潔和舒淇復仇的過程中，除了要傅孟柏償命之外，錢也要弄到手。三批人馬開始瘋搶鍾欣凌的加密貨幣錢包，舒淇戰隊派出尹浩宇勾引劉主平，兩人第一次見面時，尹浩宇救起被推入水池裡的劉主平，並拿自己的房卡給她，要她去房間整理自己，紳士之舉馬上就讓劉主平暈船。梳洗完後，劉主平想知道尹浩宇的電話號碼，跑去問櫃檯人員，但卻遭到拒絕，櫃檯人員告訴她，一定會請尹浩宇打電話給她，「I promise（我保證）」，結果劉主平的太妹性格藏不住，嗆對方，「Pro你娘，我才不相信你有把我的電話給他。」這個片段也在各大社群平台上瘋傳，許多人說，「笑死我了，我瞬間愛上了這位女演員」、「我覺得他是裡面演得最好的一個」、「覺得她演得很讚」、「她超會演的」。許多人也好奇劉主平的背景，有人說她神似陸明君，事實上，31歲的劉主平曾演過電影《媽！我阿榮啦》、《黑的教育》、《青春18×2 通往有你的旅程》，以及電視劇《鏡子森林》、《今夜一起為愛鼓掌》等等。對於自己的詮釋受到好評，劉主平表示，「