景氣雖仍有望「保4」，但面臨國際貿易戰與關稅壓力，企業年終發放與尾牙舉辦意願同步降溫。根據yes123求職網今（15）日公布的「年終獎金勞工期望值與歲末自評考績調查」顯示，截至10月中旬，全台僅有 69.5% 的公司確定會發放年終獎金，創下近4年次低紀錄，更有7.1%已明確表示「沒年終」；尾牙舉辦意願也同步走低，調查雖有半數(50.3)企業確定辦尾牙，比例也較去年更低。根據求職網調查指出，今年企業普遍受出口市場不穩與匯損干擾影響，整體對年終獎金態度趨於保守。在已確定發放的公司中，71.1%表示獎金基數持平，僅14%打算增加，另有14.9%預估減少。員工方面也較去年更悲觀，僅72.7%的上班族預估春節前能領到年終，比例低於去年的75.2%；相反的，預期「領不到」的比例27.3%，也高於去年的24.8%。此外，上班族預期可拿到的年終獎金，平均預估僅1.04個月，比去年調查的1.13個月少了2.7天，「期望值」創下4年次低。若實際金額不如預期，仍有66.2%受訪者表示會考慮離職。綜觀上述調查數據，求職網發言人楊宗斌認為，目前內需產業明顯缺工中，加上有普發現金與連假效益，企業為了積極留才或是和同業搶才，預估相關業者的年終獎金仍有成長的空間；但外銷導向企業受關稅與匯損壓力影響，預料將下修年終預算。尾牙舉辦情況也同步走弱。調查顯示，僅有50.3%的企業確定會辦尾牙，比去年下滑逾兩個百分點；14.6% 明確不辦、35.1%則尚未決定。即使決定舉辦尾牙，也25.5%預算縮減，僅23.4%增加預算，顯見企業對整體經濟前景仍趨謹慎。楊宗斌指出，儘管今年部分產業仍有人才短缺壓力，但外部不確定因素拖累企業信心，導致年終與尾牙預算普遍收縮。他提醒企業，適度發放獎勵與舉辦團隊活動，仍有助留才與提振士氣，避免年後離職潮擴大。