通緝犯北車性侵1女長達10分鐘 外籍旅客報警

網友留言自己全程目睹 因爲瘦弱女子不敢制止

▲目擊女子留言解釋不敢上前制止的原因。（圖／目擊女網友Threads）

瘦弱女子遭網友怒罵袖手旁觀 強調可打電話求救找支援

台北車站9日驚傳一起離譜性侵案！一名男子竟在眾目睽睽之下，將一名喝醉倒地的女子拖到牆邊性侵10分鐘，卻無人出手制止，就連巡邏員警也沒有發現。直到有外籍遊客驚覺不對勁後才緊急報警。警方獲報到場，將這名男子依現行犯逮捕，並依妨害性自主等罪嫌移送偵辦。對此，一名女性目擊者表示，當時很多人都看到「包括她」都沒有上前制止，理由是，留言一出引發網友撻伐，憤怒表示「明明有那麼多方法可以幫助這位女生，你選擇當下站在那目睹一切什麼都不做」。事發在10月9日下午，遭桃園地檢通緝的邱男，與其他街友在台北車站飲酒作樂，後來其中一名外籍女子，不勝酒力醉倒在大廳，邱男見狀將她拉至牆邊撫摸、性侵，期間約十多分鐘，但來往熙攘人潮經過，卻無人制止，直到一名外籍旅客察覺有異，向警方報案。警方獲報後迅速到場，依妨害性自主、乘機性交及公然猥褻罪將男子逮捕。消息一出震驚外界，一名女網友在Threads上的北車性侵文章底下留言，10/9我本人當下在，從一群街友喝酒，到後來女生醉倒以及之後發生的事，當下確實很多人目睹但都未上前阻止「包括我」，她補充，還好後來有2、3位警察走過去處理了。留言曝光引發網友撻伐，罵聲不斷，網友表示「如果不敢制止可以打電話報警，或是找人幫忙」、「外國人都知道報警，你不知道喔？」、「我始終相信一句話，女人幫助女人，就能改變世界」、「等你哪天遭遇到這種事，就不要怪沒人幫你」、「明明有那麼多方法可以幫助這位女生，你選擇當下站在那目睹一切什麼都不做，然後事後才跑來這篇文底下蹭」，另外也網友還說「拜託不要拿什麼身為瘦弱女子害怕不敢幫忙，妳可以做的事很多，通知站務員、馬上報警、手邊有任何能打人的東西都能拿起來打，而不是妳現在說的什麼都不敢做」。