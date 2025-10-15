我是廣告 請繼續往下閱讀

▲于朦朧（如圖）疑似遭到虐殺，粉絲發起「不再朦朧」為他討公道。（圖／翻攝自不再朦朧連署）

▲于朦朧（如圖）官方公布死因，與外界流傳的傳聞相去甚遠。（圖／翻攝自微博@于朦朧工作室）

中國藝人于朦朧上月不幸墜樓身亡，事件疑點重重，外界甚至傳出虐殺、潛規則等娛樂圈黑幕。知名精神科醫師沈政男昨（14）日在FB逆風發文，分析該案有3個關鍵點，「搬不動」、「要身處高樓」且「容易被識破」，因此不是兇殺案，還反駁網友說法：「于朦朧有懼高症，不可能跳樓」，直言：「都是外行話」。沈政男文中指出，謀殺偽裝成自殺不會選擇墜樓路徑，因為兇手需先殺人，再將屍體，不僅，還需特定場地，且驗屍報告易分辨生前或死後墜落，。他表示偽裝墜樓的案件，國外多為槍殺或刺殺，台灣則是假裝協議自殺後逃脫，都是發生機率極低的事件，不該優先推論為兇殺。網友指出于朦朧生前無自殺跡象，還高興參加聚會且有懼高症，怎麼可能跳樓，對此沈政男直批：都是外行話，以外人角度往往看不出自殺端倪，當事人可能曾就醫但不為人知，家屬也許察覺到蛛絲馬跡，卻未料風險。稱北京公安的公告真假難辨，反而成為傳言持續的導火線。沈政男還補充，近期「五億高中生」案也是疑似謀殺偽裝跳樓的例子，某網紅法醫曾信誓旦旦，稱非生前墜樓，但法院報告確認無他殺跡象，他強調謀殺偽裝跳樓極度稀少，幾乎不可能，直呼：「大家理性判斷」。貼文一出兩派網友掀起論戰，有人質疑沈政男：「第一次不認同沈醫師的判斷，自殺論我是不相信的，也許不是故意殺人，但過失殺人可能性很高」，也有人認同沈政男：「用數據科學說話，真是專業的分析」。