3年前一名女子小美（化名）透過交友網站，與男子小王（化名）發展成包養關係，並發生過一次性行為，但她自認遭到性侵；男友阿明（化名）知道後，竟傳訊息威脅小王，表明已經保存好床單和衛生紙等證據，索取9萬元賠償。橋頭地院法官日前審理之後，依犯恐嚇取財未遂罪、非公務機關非法利用個人資料罪，判處阿明有期徒刑5個月，緩刑2年，還要向公庫支付8萬元。判決書指出，阿明和小美是情侶關係，小美在2022年5月間，透過交友網站結識小王，並與小王發展成包養關係，由於擔心小美日後遭小王的妻子提告，阿明竟與小美一起要求小王變造身分證配偶欄，還要拍照證明，小王答應後依約照辦。小美及小王在9月間，發生一次性行為，小美自認遭到性侵，因此打算索賠，阿明得知後傳訊息給小王，稱「床單跟用過的衛生紙我都處理好了」，要求小王匯款9萬元，還將小王的身分證上傳社群媒體，導致對方個資曝光，更控訴對方誘騙年輕女生。事發後，小王因決定提告，並未支付阿明索要的9萬元，橋頭地院法官認為，阿明因為女友與小王之間發生糾紛，竟不思透過合法途徑處理，反而做出上述恫嚇行為並索討錢財，甚至擅自公布小王的個資，行為確實不可取。法官表示，考量到阿明已經坦承犯行，也與小王達成和解並給付完畢，犯後態度尚佳，最終依犯恐嚇取財未遂罪、非公務機關非法利用個人資料罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，另外還要向公庫支付8萬元，全案仍可上訴。