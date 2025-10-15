我是廣告 請繼續往下閱讀

自稱「最新棒球消息」平台「basketball top5」（簡稱頂五），以誇張錯誤的新聞標題吸引點閱，對此中職會長暨立委蔡其昌過去就曾質詢數發部，提及假訊息接二連三一直出來，聯盟都是受害者，政府束手無策，「我沒辦法接受！」今（15）日再質詢數發部長林宜敬，頂五日前又稱「「正式棄用！古久保生死戰拋震撼彈 再見了林立」、「陳傑憲手腕已經承受不住 林岳平遺憾證實」，說知道數發部有找喝咖啡，但真的很離譜，「完全鬼扯蛋，球迷看到都很生氣！」中華職棒將在本週六進行台灣大賽，未料在進行季後挑戰賽之際，過去造謠騙標出名的網站頂五，日前又寫道「正式棄用！古久保生死戰拋震撼彈 再見了林立，你已非桃猿最佳組合」、「統一獅生死戰前終極噩耗！陳傑憲手腕已經承受不住 林岳平遺憾證實」。蔡其昌質詢時說，知道數發部有找去喝咖啡，但真的很離譜，上述的訊息完全是鬼扯蛋，球迷看到這個都很生氣，都是沒有發生這個事情，林立還在比賽，當天還打了安打，讓樂天進入台灣大賽。蔡其昌說，這些都是假訊息，透過假標題騙取流量，上次質詢後數發部也去，但不能這樣搞吧，至少標題打個問號，都這樣直接了當、標題粗暴，看看數發部該如何想辦法，民眾罵得要命，「這也是民怨」。