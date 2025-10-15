直擊／威廉閃兵5個月不躲了！金鐘獎前開工　面對媒體一次說清楚

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲威廉（如圖）現身台北大安街頭參與公益活動，於小店面開賣起炸物小食。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人威廉今年5月捲入閃兵風波，經檢調50萬交保後，演藝事業全面停擺，如今他入圍第60屆金鐘獎，今（15）日現身台北大安街頭參與公益活動，於小店面開賣起炸物小食，稍後下午2時許將首度面對媒體採訪，針對閃兵爭議、入圍金鐘獎心情一次說個清楚明白。威廉今稍早接受訪問，一臉沉重地道歉，並分享神隱5個月近況，「這陣子演藝活動暫停，多了更多時間審視自己、陪伴家庭，過往所做過不好的概括承受，面對司法的部分，心情上也不斷調整，我的人生我也會負責任。」威廉入圍本屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，本週五的盛會是否出席備受關注，他也坦言，「金鐘獎是電視人非常重要的指標，內心非常希望可以參與，我希望先把自己準備好，能夠跟大家見面是很開心的事情！」