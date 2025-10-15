我是廣告 請繼續往下閱讀

▲狸貓寶貝隊長小珍奶昨日在應援場上，親自拿麥克風應援。（圖／翻攝自小珍奶IG限動@bubbletea_wang）

▲足球場上出現啦啦隊應援，引發不少粉絲在社群上激戰辯論。（圖／翻攝自小珍奶IG限動@bubbletea_wang）

▲有球迷將現場超陽春計分看板拍上社群，引發熱烈討論。（圖／翻攝自Threads）

▲有球迷不滿足協花錢組啦啦隊，因此到現場舉看板抗議，與現場工作人員起衝突。（圖／翻攝自Threads）

中華男足昨（14）日在亞洲盃資格賽中以1：6慘敗泰國後遭淘汰，確定無緣2027年亞洲盃足球賽。原本只是比賽落幕，卻因現場出現「足球啦啦隊」掀起激烈論戰，有球迷怒批：「足球請啦啦隊到底是X小？」更痛斥：「女性穿著暴露扭曲運動本意！」直言應把經費花在改善環境與培育基層，而非請人「搖旗吶喊」。相關言論一出，中華男足啦啦隊狸貓寶貝的隊長小珍奶親上火線，直言：「支持中華足球不丟臉！」面對網路砲火，Baby Tanuki狸貓寶貝啦啦隊長小珍奶親上火線回應爭議，她先針對「為何啦啦隊球衣有名字、球員卻沒有」的質疑解釋：「贊助衣服的廠商不同，我們只是提供名字和背號而已。」並強調啦啦隊只是受邀表演的工作人員：「我們沒辦法決定球員贊助。」對球迷的指責，她保持冷靜，逐條澄清誤會。此外，針對「台灣請啦啦隊是丟臉行為」的說法，小珍奶語氣堅定反擊：「為什麼台灣會丟臉？我們是去支持中華足球，一直批評自己國家、還遷怒啦啦隊讓外國人看笑話才丟臉吧！」不少網友看完力挺留言：「說得好！」、「至少她們願意進場加油。」儘管中華男足止步淘汰，但「啦啦隊該不該存在足球場」的爭論，仍在網路上持續延燒。由於昨日賽事是在臺北田徑場，更攸關還有沒有機會進軍亞洲盃，現場吸引不少台灣足球迷去現場幫中華男足加油打氣，足協也組成Baby Tanuki狸貓寶貝啦啦隊應援團在場邊為球員應援，不過後來遭到泰國隊6:1慘電，不少球迷比賽結束後紛紛在社群上發洩心情。不少粉絲都不能理解為何在足球場上要有啦啦隊，但也有部分網友認為請啦啦隊幫足球加油並非問題，反而能活絡場邊氣氛：「韓國、日本、歐美都有足球啦啦隊，為什麼台灣不行？」也有球迷反酸：「不看啦啦隊要看被屠的比分嗎？」更有人指出，真正該檢討的是足協資源配置與體育政策，而不是出現在場邊應援的女孩，還有粉絲直言：「沒有啦啦隊，台灣足球哪有人想進場？」事實上，昨日賽事期間，不少球迷拍下臺北田徑場的大螢幕比數，看到每當有球員得分後，大螢幕就會投放出用Power Point簡報軟體設計超陽春版比數看板，甚至連分數都得切換回軟體改數字後繼續投放在大螢幕上，讓現場不少人十分傻眼。此外，還有球迷在場邊高舉手工自製的「我們不用啦啦隊，請對球員好一點」的應援看板，用行動抗議足協找啦啦隊進場的安排，並要求足協可以更重視球員的權益。隨著比賽落幕，這場足球場啦啦隊的討論似乎仍沒有結束的時候。