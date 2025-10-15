我是廣告 請繼續往下閱讀

第42屆全國地政盃今（15）日在高雄市苓雅運動中心熱鬧登場，本屆賽事以「幸福宜居、科技高雄」為主題，呼應高雄近年積極推動智慧城市與永續發展的政策方向；出席開幕典禮貴賓有高雄市政府秘書長郭添貴、內政部政務次長董建宏、地政司司長林家正以及來自各縣市政府地政局（處）、地政士及估價師等相關公會，共55個單位、逾兩千名地政夥伴前來共襄盛舉。典禮由高雄熊熱情開場，搭配樹德科大創意宋江陣的磅礡演出與輔英科大啦啦隊的活力舞動，為賽事揭開序幕，現場氣氛熱烈非凡，本屆賽事為期2天，賽事項目涵蓋桌球、羽球、慢速壘球、三對三籃球、趣味競賽及歌唱等六大類，分別於苓雅運動中心、福誠高中等6個場地展開。內政部董建宏次長表示「感謝全國地政夥伴與公會的長期努力，期盼透過運動賽事促進交流與健康，未來將持續推動更智慧、更合理的地政改革，讓社會與城市發展更進一步。」，高雄市政府郭添貴秘書長致詞時並邀請各界夥伴「除了運動賽事之外，也請大家參觀大寮、鳳山、駁二、高雄果嶺自然公園等觀光景點，期盼參賽者在高雄留下美好回憶」。主辦單位高雄市政府地政局表示，期昐透過本屆地政盃，增進地政夥伴們身心健康與工作動能，深化彼此的交流與情誼，體會高雄市多元樣貌，除此之外，還特別安排港灣巡禮活動並邀請紙風車劇團演出《武松愛老虎》，讓參賽者能深入感受高雄獨有的海洋城市風貌，同時共享溫馨藝文之夜。