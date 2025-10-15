我是廣告 請繼續往下閱讀

▲影壇男神鳳小岳（右2）組樂團，短短半年就已登上各大知名舞台。（圖／記者吳翊緁攝）

▲壓克力柿子成軍半年，已經有不少企業敲碗「唱進公司」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲壓克力柿子接下來不僅有海外巡演，更預計在明年推出首張專輯。（圖／記者吳翊緁攝）

影壇男神鳳小岳近年積極拓展音樂事業，繼個人創作後再組新團「鳳小岳＆壓克力柿子」，正式以主唱身分登場，團員陣容堅強，包含吉他手阿達、貝斯手雞屁皆是玩團老將，鼓手李軒更是老師級人物，首次玩團就獻給鳳小岳，隨著他結束唱片合約離開前東家，也正式宣告音樂新篇章啟動。樂團成軍半年就登上金曲舞台演出，鳳小岳也親自分享年底計劃。「壓克力柿子」成團僅半年，已征戰野人祭、中職開球、金曲國際音樂節及Legacy千人專場等活動，下半年更發行〈只想對你唱首鄧麗君〉與〈沈默在流浪的路上〉兩首單曲，展現樂團多元搖滾能量，鳳小岳笑說第一首歌的靈感來自與太太上山約會途中機車拋錨的插曲，紀錄戀愛中最真實的浪漫。鳳小岳＆壓克力柿子近期發起「辦公室快閃」企劃，走入各大公司替上班族打氣，以近距離表演方式傳遞音樂能量，樂團成員表示：「最喜歡看見大家沉浸在音樂裡的表情。」活動推出後大受好評，至今已成功快閃10間公司，不少粉絲留言許願：「希望能被壓克力柿子唱進公司！」甚至有企業邀請他們擔任尾牙嘉賓。【《樂團祭》磨練團魂 明年籌備首張專輯】壓克力柿子也登上音樂養成節目《樂團祭》，與24組樂團同台競演。鳳小岳感性表示：「能和這麼多厲害的樂團一起挑戰，是難得又珍貴的經驗。」接下來他們將於11月赴東京開唱，年底登上火球祭舞台，同時投入新專輯製作，希望2026年推出完整作品，讓「壓克力柿子」的聲音傳遍世界。