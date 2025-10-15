我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市政府今（15）日上午於香山風火輪公園，舉辦「鹽港溪流域自行車道及環境改善工程完工啟用典禮」，由市長高虹安及代理市長邱臣遠親自出席，正式宣告鹽港溪流域自行車道完工啟用。此工程串聯17公里海岸線、香山在地社區與客庄聚落，打造兼具休閒、運動與觀光功能的自行車旅遊路線，成為市民樂活出遊的新亮點。邱臣遠表示，鹽港溪流域自行車道全長約10.4公里，總經費5,335萬元，沿線規劃休憩點、修繕涼亭與社區環境改善設施，讓親子族群、長者及遊客能輕鬆親近自然。他強調，此次改善工程串聯「河—海—山」景觀，展現香山獨特的自然風貌與客庄文化，是市府落實「宜居永續」施政策略的重要成果，推動竹市朝向低碳、友善的休閒旅遊城市邁進。高虹安致詞時，特別用客家話跟所有客家鄉親們問好，並表示「香山終於擁有自己的自行車道了！」她談到鹽港溪自行車道，是從17公里海岸線的自行車道延伸過來香山，尤其結合了客庄文化，她特別提到開工典禮當時就接到鄉親反應希望風火輪公園裡能增設公廁，目前已經設計完成，很快就會有一個優質的公廁，相信未來鹽港溪自行車道將成為竹市的觀光休憩亮點，也會創造更棒的幸福城市。客家委員會副主委范佐銘表示，「鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」完工後將串聯17公里海岸線與香山客庄聚落，未來民眾不僅可沿途欣賞海岸線的美麗風景與自然生態，更能騎行進入客庄體驗濃厚人文風情，感受香山的文化底蘊與地方魅力，也誠摯邀請全台民眾一同來場結合自然與文化的客庄小旅行。民政處指出，此次工程包含白雲橋設置牽引道銜接17公里海岸線；風火輪公園打造親子活動空間；南隘烏崁板岩公園規劃休憩區；八股排水修繕涼亭，營造舒適的自然環境；同時市府也同步改善南港里活動中心及中隘里福德宮周邊環境，讓工程成果實質回饋社區，促進地方發展與客庄觀光。交通處表示，為讓民眾體驗鹽港溪流域自行車道的騎乘樂趣，此次於風火輪公園新設YouBike站點。目前全市設置的YouBike站已達108座，香山區原有19站，隨著今日風火輪公園站正式啟用後，站點增至20座；預計年底前全市將再增設6站，總數可達115座。未來市府將於香山及鹽港溪自行車道周邊持續增設據點，並引進電動輔助自行車，讓市民與遊客能以更環保、更便利的方式，串聯各大景點與交通節點，打造綠色交通生活圈。今日活動現場氣氛熱烈，由飛翔樂園滑步車隊小朋友熱情開場，為活動注入滿滿活力與笑聲，亦有許多社區居民來到現場共襄盛舉，體驗「健康騎乘、樂活香山」的幸福氛圍。市府誠摯邀請市民朋友與遊客假日相約同行，沿著鹽港溪流域一路騎行，感受微風、綠意與客庄文化交織的美麗風景，體驗新竹市綠色城市的嶄新魅力。