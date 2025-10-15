我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒淇在《回魂計》的演技表現頗受觀眾讚譽。（圖／摘自Netflix）

▲馮德倫（右）發布觀賞《回魂計》放閃圖文，網友反應熱烈。（圖／摘自 IG@stephenfungible）

直視記憶深處童年階段的陰暗面，值得觀眾注意。



《女孩》由邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等人主演，舒淇在片場親力親為、 親自示範演出細節，從表情、走位到呼吸節奏都細心指導， 幫助演員更投入角色情緒。白小櫻與9m88都坦言在舒淇帶領下「 倍感安心」。



▲舒淇自編自導《女孩》，重新直視童年時的陰暗面，表示那些恐懼、被忽視的感受，其實一直都在。（圖／甲上提供） 跟舒淇導演一起工作非常有安全感，她很清楚自己要什麼， 也懂得如何讓演員在現場放鬆。」首次挑戰劇情長片主角的9m88 則表示，與舒淇合作是一段難忘的體驗：「導演非常親力親為， 每一場戲都會仔細講解角色情緒、想法， 甚至會描述角色眼中看到的景色，讓我們能完全進入情境。」



舒淇表示，童年時的那些恐懼、被忽視的感受， 其實一直都在，選擇用電影把它們轉化成力量。她也透露， 原本只是單純在寫一個女孩的故事，但隨著拍攝深入，意識到這部作品屬於更多人，才會將這部片改成獻給所有女孩的故事。



▲邱澤（如圖）在舒淇執導的《女孩》扮演爸爸，認為和她在一起工作有安全感。（圖／甲上提供）



舒淇的Netflix新戲《回魂計》推出後造成熱烈話題，不僅在排行榜名列前茅，演員表現也受到網友討論。舒淇自稱「從影以來哭得最多」，每一次哭都用心做出區隔，觀眾都看在眼裡。她的另一半馮德倫也發布自己看著螢幕露出舒淇臉蛋的照片表示追看中，網友打趣寫道：「不好意思都要講，你太太演技好過你。」馮德倫和舒淇都是演員出身再跨足導演，不過馮德倫近年來戲劇作品遠少過舒淇，而舒淇原本就有台港兩地的影后榮銜，演技實力自然是無庸置疑。馮德倫貼出觀賞《回魂計》的畫面放閃，網友藉機大讚舒淇的演技，不免順便調侃他在演技評價不及太座，馮德倫也沒有動怒，以輕鬆的心情面對。當然也有不少網友稱讚他是好老公，非常支持另一半。也有人讚賞《回魂計》超超超好看，稱得上近年難得的一齣好戲。更有人直呼：「你老婆比你厲害好多，內心很強大，不是只有外表。」其實近期馮德倫不是第一次發文支持舒淇，當她在釜山影展以自編自導的《女孩》獲最佳導演獎，他就已經發過放閃文。近來舒淇在大小銀幕都有力作要推出，《回魂計》攜手李心潔、賈靜雯、鍾欣凌等演技強大的「后」字輩人物，彼此飆戲非常精彩。本月31日要上映的《女孩》，則是她作為創作者的心血結晶。從演員舒淇變成導演舒淇，她形容「像洋蔥般把自己一層層剝開」，