2026年九合一選舉進入前哨戰，藍綠白三方全面備戰，不過近日有媒體爆料指出，總統賴清德在9月初的民進黨員座談中，曾表示「其實蔣萬安沒有那麼強，就跟韓國瑜差不多而已」，引發政壇熱議。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（15）日澄清，自己全程在場，會議長達3小時，「完全想不起來賴總統有說過這樣的話」。吳思瑤今早在立法院受訪時指出，媒體提到的那場基層座談，她全程參與，當天賴清德花了3個小時與北市議員交換意見，關注重點是民進黨如何在地方深化經營、提升施政表現，並未針對國民黨台北市長蔣萬安發表評論。吳思瑤提到，當天座談內容確實有涉及2026地方選舉與北市布局，大部分是在討論黨內如何產生市長候選人，黨內議員也提出不少建議與討論，但針對報導所述「蔣萬安沒有那麼強」，在她印象中，完全想不起來總統曾說過這樣的話，吳思瑤強調說：「我認識的賴清德總統，從來不會去評論人家的強弱！」