▲招魂法會的主旨是：「天會亮的」，這也是孫德榮想對于朦朧說的話。（圖／翻攝自IG sunderong2）

中國藝人于朦朧上月墜樓身亡，案件疑點重重，曾經栽培他的資深經紀人孫德榮，對此心痛不已，決定自費在台灣舉辦招魂安靈法會。孫德榮今（15）日在IG發文，公開法會詳情，訂於10月17日在新北板橋舉行，流程細節全公開，開放粉絲參與。孫德榮今日在IG發貼文，定案法會於10月17日中午12:20，在新北市板橋新月會館舉行，歷時約五小時，包含媒體聯訪、禮請諸佛護持、召靈安魂定魄、誦經祈福回向、破枉死城度靈及釋冤開光解結等環節。孫德榮期盼透過誠摯祈禱，讓于朦朧靈魂安息，也讓親友粉絲能平靜送他最後一程。法會尾聲將安排感人一幕，由現場粉絲親手放飛120個魚造型氣球，象徵于朦朧的靈魂如魚般自由，游向光明的彼岸。孫德榮感性表示：「這條魚，是他在天上的模樣。願他自由、願他平安」，孫德榮也將在法會前接受簡短聯訪，分享對于朦朧的追憶與祝福。孫德榮曾公開分享與于朦朧的淵源，透露于朦朧是他一手栽培的練習生，經過嚴格訓練後成功出道。早前聽聞于朦朧受傷，他曾傳訊關心，收到于朦朧語音回覆：「謝謝爸爸，沒事」，正是這聲「爸爸」讓孫德榮動容，對他始終牽掛在心，於是決定跨海舉辦法會，期盼真相與公道早日浮出水面。