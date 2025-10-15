我是廣告 請繼續往下閱讀

Lamigo桃猿在2014-19年期間，5年內奪下4冠，而在2010年算起，10年內勇奪6冠，展顯超強統治力。（圖／資料照）

2025中華職棒季後挑戰賽，樂天桃猿擊敗統一獅晉級台灣大賽，「小師兄」林智平決勝戰建功，敲出關鍵追平砲，幫助球隊贏球。這位老將也讓不少球迷回憶起「當年Lamigo桃猿有多強？」對此有球迷在網路上發文，陳金鋒、林智勝、林泓育、陳俊秀、王柏融當年同隊，再加上林立、朱育賢等人，根本是他隊投手的惡夢，此話也立刻喚起許多人的記憶，紛紛直言：「中職史上最強球隊」、「四棒海」、「可以用打擊直接車過去」、［爪被打到PTSD（創傷後壓力症候群）。在今年季後挑戰賽後，有球迷在網路上談到當年的Lamigo桃猿的「四棒海」，立刻引起球迷熱議論，不少人紛紛回憶道，「中華隊四棒海+板凳深度超深，滿手好牌」、「17、18包辦兩年上下半季冠軍、全年勝率第一」、「2019的團隊成績 吱ops+120 其他三隊沒破百」、「那時的LAMIGO 林立/廖/大王/小胖/鋒哥/大師兄/大朱」、「米糕那時候就算輸五分你都不會覺得沒救」。而不少兄弟球迷則對此嘆息道：「不要說了 我爪PTSD都上來了」、「以前的Lamigo常常把兄弟虐到哭」、「7年6亞其中4個亞都是LM送的」、「 爪爪連亞的PTSD來源」、「打到爪發病」。Lamigo在2015黏球季共敲出124支全壘打，其中林智勝敲出31轟、陳俊秀25轟、林泓育24轟，王柏融和郭嚴文也各有9轟，團隊有17人有開轟紀錄。該季桃猿的總得分是607分，平均一場可得到5.06分。那時期的Lamigo甚至一度能排出陳金鋒、林智勝、林泓育、陳俊秀、王柏融這種恐怖中心打線。不只打擊火力凶猛，該季桃猿完成了163次盜壘，腳程和棒子兼具，林智勝繳出31轟30盜的賽季，打擊率在3成以上的就有13人，在4成以上的則有3人。2016年Lamigo的火力也未見停歇，王柏融進入到巔峰期，不但寫下個人單季打擊率破4成的里程碑，他單季敲出200安，也是目前中職記錄。整季大王還繳出29支全壘打、24次盜壘，105分打點和130分得分的可怕數據。再可怕的火力作為後盾下，桃猿在2014-19年期間，5年內奪下4冠，而在2010年算起，10年內勇奪6冠，展顯超強統治力。當時在隊內的主力打者林智勝、王柏融、林泓育、陳俊秀，甚至是朱育賢和林立都是國家隊級強棒，也無怪乎被球迷稱之為「四棒海」。