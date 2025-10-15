我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站日前驚傳一起離譜性侵案，一名穿著邋遢疑似為街友的男子，竟在眾目睽睽之下直接將一名喝醉倒地的女子拖到牆邊性侵，且過程長達10分鐘的時間，竟無人出手阻止，直到外籍旅客目睹後嚇得趕緊報警。對此，北市社會局今（15）日出面澄清，犯嫌並非列冊街友，呼籲外界勿將案件與街友群體混為一談，避免讓街友群體被污名化。台北市社會局社工科長邱慶雄表示，此案已經進入司法調查，無法確認行為人詳細個人資料，但是經過比對，這名男子並沒有在清冊中，警方也有明確告知犯嫌不是街友，希望外界不要做不適當的連結，污名化街友。邱慶雄說，若發現民眾連續2週露宿公眾場所，就會將其列入街友清冊，其中台北車站周遭目前約有200名街友，社工除了每天訪視外，每個月還會有2次跨局處聯合夜間訪視，加強管理及輔導。