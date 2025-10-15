我是廣告 請繼續往下閱讀

中選會主委李進勇在內等中選會委員任期即將屆滿，不過行政院迄今未提出新名單。但比中選會更離譜的是，本屆公視董事會5月31日任期屆滿，迄今也還未啟動新任董監事提名作業。中正大學傳播教授羅世宏質疑，行政院完全裝死，文化部無聲無息，是把《公共電視法》當擺設嗎？羅世宏回憶，多年前他曾因公視董事會無限期延任，行政院與立法院怠於處理問題，而到公視A棟大樓前靜坐抗議，公開要求董事會總辭，以督促政府依法辦事。他指出，過去雖多次出現董事會換屆難產的情況，但行政院（文化部）仍會依法提名董事，只是屢遭審查委員會高門檻杯葛，導致新董事會遲遲難產。然而，如今行政院與文化部連啟動提名作業的動作都沒有，情況更為嚴重。他說，依《公共電視法》規定，行政院（文化部）應於屆滿六個月前啟動提名程序，也就是在去年底就該開始進行。但如今已是2025年10月，提名程序仍毫無進展，顯示政府怠惰失職。他呼籲現任公視董監事會應主動發出公開聲明，要求行政院與立法院儘速依法行事，否則應於年底前或最遲明年三月底前總辭，以表明立場。羅世宏強調，2023年修法後，《公共電視法》雖允許現任董事在新任董事就任前合法延任，但這並不代表行政院可無限期拖延提名換屆。現任董事的三年任期既已屆滿，就算延任，也應有明確的期限。他批評行政院與文化部怠於履行法定責任，不僅違背法治精神，也損害公共媒體治理的正當性，呼籲政府立即依法啟動換屆程序，恢復公視治理的正常運作。