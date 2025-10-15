我是廣告 請繼續往下閱讀

川普與馬克宏再現「史上最長握手」

唇語專家揭示的對話內容

川普與馬克宏：冗長握手的歷史

美國總統川普（Donald Trump）13日為了參加加薩和平峰會，快閃埃及1天，與多國領袖齊聚一堂。不過在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）碰面時，他們兩人再次上演一場「握手比腕力」，兩人握手時，不斷變換各種姿勢、角度，還一度拉扯對方手臂，握手時間長達27秒，場面頗為尷尬，更引發熱議。有網友還笑稱，外交時還得進行摔跤大會。綜合獨立報、每日郵報等外媒報導，川普（Donald Trump）13日在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）一同主持加薩和平峰會，多國支持加薩停火的領導人皆有出席，川普簽署加薩宣言公告以色列與哈瑪斯停火協議第一階段生效，隨後與出席會議的各國領導人互動致意。不過當川普與馬克宏兩位領導人見面時，卻進行了看起來有些尷尬的27秒「握手角力」，過程中包括擺姿勢拍照、互相拉扯手臂和變換手部抓握方式。從影片中可以看到，兩人先是以符合國際禮儀的右手正常互握，接著再以左手互相輕拍對方的右手臂，不久就在攝影機之前拉扯。馬克宏多次想拉開距離，但又被川普火速拉回來。接著兩人變換握手姿勢，就像是要比腕力一樣，虎口交握，手臂搖來晃去。馬克宏伸出左手拍拍川普的右手背、側身面對川普，不過川普則用手指向鏡頭，馬克宏則配合地轉向台下觀眾。在過程中，川普似乎向馬克宏講了幾句話，最後才終於放手。除了馬克宏之外，川普在舞台與阿拉伯聯合大公國副總統曼蘇爾（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan）相見時也用這種不尋常的方式握手，邊握邊說對方「錢多到用不完」。唇語專家希克林（Nicola Hickling）表示，這次握手遠不止是兩位領導人之間的隨意問候。他判斷川普先是對馬克宏說：「很高興見到你，所以你同意了？」後者隨即將臉轉離鏡頭，咕噥了一段聽不清的回應。川普隨後問道：「你是真心的嗎？」馬克宏迅速回答：「當然。」聽到馬克宏回答後，川普隨後收緊了對馬克宏手掌的握力，然後回擊：「好的，那麼現在我想知道為什麼，你傷害了我。我已經知道了。」川普再次用力捏緊馬克宏的手，而馬克宏則低頭避開了鏡頭。川普緩緩說道：「我在促成和平」，馬克宏拍拍川普的手回應：「啊，得了吧」。但川普握得更緊，同時用手指著鏡頭說：「我只傷害那些傷害別人的人。」馬克宏回應：「了解。我們得看看往後的發展。」隨後川普發出了一個嚴厲的警告，「你會看到接下來發生什麼事。我希望你們動起來，待會見。」目尚不清楚兩人談論的具體內容。川普與馬克宏儘管偶爾公開批評對方，但表面上經常顯得友好。針對川普與馬克宏的「握手比賽」，有網友笑稱，「外交手腕。但得比照世界摔角娛樂公司（WWE）那一套。」也有網友表示，「這次政治腕力賽川普擊敗馬克宏。簡直小菜一碟。」川普與馬克宏之間「冗長又奇怪的握手史」由來已久。儘管這次握手時間長度驚人，但仍比他們在2017年見面時的握手時間還要短。當時馬克宏緊握著川普的手，但川普多次試圖掙脫，馬克宏仍堅持握了29秒。在2018年6月，兩人於G7峰會再次會面，兩人多次握手，其中一次握得特別用力，馬克宏甚至在川普的手上留下了拇指的印痕。在2024年12月，川普與馬克宏於巴黎聖母院重新開放典禮上重逢，又進行了一次長達10秒的「緊握式」握手，隨後還轉變成擁抱。英國名嘴摩根（Piers Morgan）打趣，「川普與馬克宏的腕力對決讓人懷念。」在今年2月，兩人在白宮會面後，媒體拍到川普手部瘀青的照片，引發外界猜測。白宮聲稱那是因為「頻繁握手」所致，被網友笑稱，「看來他又和馬克宏比了一場握手比賽。」