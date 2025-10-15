中華男子足球代表隊昨（14）日晚間於亞洲盃資格賽主場以1：6不敵泰國後，總教練黃哲明賽後宣布請辭，隊長陳柏良也在記者會上情緒激動，痛批「這就是台灣人欺負台灣人」，引發外界對中華民國足球協會（足協）行政與後勤運作的強烈質疑。今（15）日運動部發出聲明，要求足協全面檢討，優先保障球員權益。

運動部緊急召見足協　限期三日內提出檢討報告

運動部今日上午發布聲明指出，感謝球員與教練團在艱困條件下仍全力以赴，並已緊急召請足協到部內說明，表達「嚴正關切」。運動部要求足協針對集訓規劃、旅外球員徵召、訓練與住宿環境、後勤支援及經費運用等爭議全面檢討，並於三日內提出具體檢討報告。報告須詳列備戰與支援安排、教練團與協會溝通過程、經費及資源分配等細節。

根據陳柏良在賽後記者會的說法，代表隊近期集訓與出征條件艱困，「去泰國的時候一天補助只有一千塊，要健身房沒健身房」，他直言：「這不是國家隊應該有的待遇。」黃哲明也指出，接任主帥後資源不足、協調不順，導致球隊準備受限。

陳柏良強調，雖然球員願意承擔輸球責任，但「行政與後勤問題不應成為球員的負擔」，呼籲外界應正視代表隊長期被忽視的環境與尊重。

運動部：補助有明確審查　足協須優先滿足球員需求

運動部在聲明中重申，其補助經費主要用於選手培訓與比賽支出，如訓練、裝備與旅費等，皆有明確審查機制；至於協會自籌經費的使用，也要求足協「虛心檢視支出優先順序」，必須先確保球員需求獲得充分支持，再進行其他宣傳或行銷活動。

運動部強調，將要求足協誠實面對問題，並邀集足球界相關團體研擬中長期發展計畫，以改善國家隊後勤體系、提升整體環境。
「球員應該專心比賽，行政問題不該成為負擔，主管機關會負起責任。」運動部表示，將督促足協改革，重建國人對中華男足的信任與支持。

運動部聲明如下：

有關14日晚間中華男子足球代表隊於亞洲盃資格賽對泰國的比賽結果，引發社會廣泛討論，運動部表示，感謝所有球員與教練團在艱困條件下仍全力以赴，今（15）日上午已請中華民國足球協會到運動部當面瞭解外界關切議題，表達嚴正關切，同時也將與男子足球代表隊總教練黃哲明、隊長陳柏良進一步瞭解相關情形，確保未來足協改進作為符合代表隊的需求與整體發展方向。

針對本次代表隊集訓、旅外球員徵召、訓練環境、比賽準備及整體後勤支援等問題，運動部已要求足協進行全面檢討，並於3日內提出具體檢討報告，檢討內容應包括代表隊備戰與後勤支援的安排情形、教練團與協會間的溝通與決策過程、球員徵召與住宿場地安排規劃以及經費運用與行政協調狀況等。

對於各界關注的協會經費與資源使用，運動部強調，運動部的補助經費，主要是用於選手培訓與參賽相關費用，包括訓練、裝備、旅費等，都有明確的核銷與審查機制。至於協會其他自籌經費的運用，也已要求足協虛心面對外界意見，重新檢視支出與決策優先順序，應優先確保球員需求獲得充分支持，在經費充足且不影響選手權益的前提下，再規劃相關宣傳活動以協助賽事行銷。

對於14日晚間賽後包括總教練與球員的發言，反映出基層與第一線的真實心聲，運動部維持一貫立場，球員應該能專心比賽，行政與後勤問題不應成為負擔。運動部將負起主管機關責任，要求協會誠實檢視問題、提出改進方向，並促請足協邀集足球界相關體育團體，就未來足球發展進行交流，作為未來國內足球發展中長程計畫，務必提升足球整體發展環境，讓國家隊及基層選手能在更完善的體系中發揮實力，重新贏得國人的信任與支持。

