果，引發社會廣泛討論，運動部表示， 感謝所有球員與教練團在艱困條件下仍全力以赴，今（15） 日上午已請中華民國足球協會到運動部當面瞭解外界關切議題， 表達嚴正關切，同時也將與男子足球代表隊總教練黃哲明、 隊長陳柏良進一步瞭解相關情形， 確保未來足協改進作為符合代表隊的需求與整體發展方向。



針對本次代表隊集訓、旅外球員徵召、訓練環境、 比賽準備及整體後勤支援等問題，運動部已要求足協進行全面檢討， 並於3日內提出具體檢討報告， 檢討內容應包括代表隊備戰與後勤支援的安排情形、 教練團與協會間的溝通與決策過程、 球員徵召與住宿場地安排規劃以及經費運用與行政協調狀況等。



對於各界關注的協會經費與資源使用，運動部強調， 運動部的補助經費，主要是用於選手培訓與參賽相關費用， 包括訓練、裝備、旅費等，都有明確的核銷與審查機制。 至於協會其他自籌經費的運用，也已要求足協虛心面對外界意見， 重新檢視支出與決策優先順序，應優先確保球員需求獲得充分支持， 在經費充足且不影響選手權益的前提下， 再規劃相關宣傳活動以協助賽事行銷。



對於14日晚間賽後包括總教練與球員的發言， 反映出基層與第一線的真實心聲，運動部維持一貫立場， 球員應該能專心比賽，行政與後勤問題不應成為負擔。 運動部將負起主管機關責任，要求協會誠實檢視問題、 提出改進方向，並促請足協邀集足球界相關體育團體， 就未來足球發展進行交流，作為未來國內足球發展中長程計畫， 務必提升足球整體發展環境， 讓國家隊及基層選手能在更完善的體系中發揮實力， 重新贏得國人的信任與支持。





