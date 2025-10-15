我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尹浩宇（如圖）是舒淇的幫手，勾引劉主平。（圖／翻攝自IG@into1__patrick）

▲林湘萍在嫁給田恩沛後，育有一雙兒女。（圖／翻攝自IG@yvonnelim928）

Netflix影集《回魂計》播出以來話題不斷，除了主演之外，也有許多客串演員受到關注，其中一場戲中，21歲的泰星尹浩宇帶著劉主平見媽媽，但其實這位媽媽是一名女客人假扮的，趁劉主平不注意，兩人激情擁吻，有觀眾認出，這名女客人來頭不小，是新加坡實力派女星林湘萍，林湘萍在嫁給台灣男團B.A.D的ALEX田恩沛後，育有一雙兒女，仍繼續演藝事業。在第五集中，尹浩宇使出美男計勾引劉主平，帶她去買衣服見家長，設局讓她標下昂貴的手鐲送給「未來婆婆」，但其實一切都是騙局，假扮尹浩宇媽媽的，其實是他的客人，兩人趁著劉主平不注意激情擁吻，尹浩宇還說，「妳太年輕了，根本不像我媽媽。」手段高招。飾演這名女客人的，是新加坡女星林湘萍，根據新加坡《聯合早報》報導，林湘萍是在回台灣時接到演出，已經知道會有吻戲，但也非常相信製作團隊的安排，也稱讚尹浩宇非常有禮貌，「謝謝導演對我的信任，讓我很快進入狀況，也謝謝Patrick，那場吻戲很順利就完成了。」49歲的林湘萍和台灣男團B.A.D的ALEX田恩沛在2014年結婚，育有1子1女，婚後仍持續演藝事業，出演許多電視劇，也很積極經營社群，有不少粉絲湧入林湘萍的IG留言，直呼一看就認出她，她也回應，「哈哈！謝謝！沒想到這麼多人看到了，感動。」《回魂計》於9日上線後持續多日穩坐台灣、香港、泰國、馬來西亞、新加坡與越南的Netflix每日影集排行榜前10名，在 Netflix 10月6日至12日的非英語節目週榜中，該劇也分別在台灣、香港、泰國、新加坡與越南拿下第2、4、5、8 名，成績相當亮眼。