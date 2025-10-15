我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林姓機車騎士不滿差點撞上陳姓男子的小客車，上前向對方理論未果怒丟鞭炮。（圖／翻攝畫面）

▲林男向汽車內丟2枚「蝴蝶炮」後離開，警方循線調閱監視器於林男住處將其逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區今（15日）中午12時許發生一起糾紛事件，一名駕駛小客車的31歲陳姓男子當時行駛至中正、建八路口時，欲左轉急停，造成後方騎機車的49歲林姓機車騎士急煞差點撞上，雙方因此爆發行車糾紛。林男欲繼續向陳男理論未果，便趁著對方停等紅燈時丟鞭炮進車內洩憤，整輛車瞬間起火。警方獲報後調閱監視器循線逮到林男，於興南路二段的住所將其逮捕，警詢後移送新北地檢署偵辦。據了解，這起糾紛事件發生在今（15日）中午12時許，一名陳姓男子當時駕駛小客車欲在中正、建八路口左轉急停，導致後方的林姓機車騎士差一步撞上，不滿下車向陳男理論，雙方因而爆發口角衝突。但林男依舊相當不滿，騎車至中正、中山路口發現陳男正在停的紅燈欲持續理論未果，一氣之下向汽車內丟2枚「蝴蝶炮」洩憤後離開，導致車輛瞬間起火，陳男見狀後自行脫困。警方獲報到場，初步調查起火原因疑為爆竹物引燃，檢視陳男未有外傷，將其送往雙和醫院做進一步檢查，就醫後發現右手有約1公分的淺燒傷。至於涉案的林男，中和分局員警於2小時內在位於興南路二段的住處將其逮捕。而陳男及林男先前並不認識，非幫派尋仇，警詢後將依公共危險及殺人未遂罪嫌移送新北地檢偵辦。