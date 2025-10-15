我是廣告 請繼續往下閱讀

2針對中華男子足球代表隊於2027亞洲盃資格賽最終輪主場1：6不敵泰國後，總教練黃哲明賽後無預警請辭，隊長陳柏良更是痛心直言「台灣人欺負台灣人」，引發外界對行政與後勤支援的強烈質疑，中華民國足球協會（足協）今（15）日下午發出正式聲明，對相關爭議逐項回應，並表示將在運動部要求下，三日內完成全面檢討報告。足協指出，本次比賽雙方球衣顏色係依亞足聯（AFC）規定，由賽前技術會議決定。經AFC競賽官及泰國足協溝通後，雙方同意由中華隊穿著全白球衣主場出賽、客場則穿全藍色球衣。足協強調此為正式流程下的結果，並非臨時決策。針對外界批評代表隊住宿條件不佳，足協表示，飯店係由泰國足協提供官方建議名單後，依預算與安全條件選擇合適地點並委託協助訂房。未來協會將「審慎篩選住宿環境」，確保球員與教練團有更佳休息品質。足協坦承，本次主場備戰期間在天然草地訓練場地調度上確有不足。由於北部草地資源有限，導致代表隊訓練環境受限。足協表示已檢討此問題，並承諾未來將提早預借場地、加強協調，避免類似狀況再度發生。關於部分旅外球員未能回國效力，足協解釋，球員因個人合約或時程衝突而無法接受徵招，情況並未違反國際足總（FIFA）規範，協會予以尊重。未來將持續與旅外球員所屬球團溝通，以利組訓作業。足協同時回應外界對「狸貓寶貝啦啦隊（Baby Tanuki）」應援活動的質疑，表示該團為熱心廠商贊助合作，目的在於提升主場氛圍、增加球迷參與感，並未影響代表隊準備與經費分配。足協在聲明中表示：「感謝教練團與球員在艱困條件下的努力，也感謝社會各界對中華足球的關心與指教。」同時承認本次賽事籌備有不足之處，將「加強行政協調與後勤支援」，讓國家隊未來在更穩定的環境中迎戰國際賽事。運動部上午已召見足協當面說明，表達嚴正關切，並要求針對集訓、住宿、徵召、後勤與經費運用等議題進行全面檢討，三日內提出具體改善方案。