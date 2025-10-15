我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃小玫因罕病離世。（圖／翻攝自黃小玫臉書）

創作歌手黃小玫近日因病過世，團隊今（15）日透過臉書發文，透露黃小玫罹患的是罕見疾病NK/T細胞淋巴癌，最終仍不敵病魔過世，享年34歲，讓許多粉絲相當震驚。黃小玫2018年起發布許多日語作品，結合觀光文化，以日語呈現台灣在地風貌，深受粉絲喜愛。黃小玫茵罹患罕見疾病NK/T細胞淋巴癌過世，團隊今透過她的臉書粉專證實，坦言這一路以來，即便治療過程辛苦，她仍非常積極樂觀，「但非常地遺憾，上天還是帶著她化作最善良的天使。」黃小玫生前致力音樂創作，將作品與台灣在地文化結合，2019年開始，她接連與屏東縣政府、基隆市政府合作，以日語呈現台灣的在地風貌，發行過自創曲《我們在台灣見吧!》，以及台灣燈會主題曲《海與光》，團隊也相信，「願她的真誠與努力，繼續留存在我們的記憶與生活之中。」[ 重要公告 (Important Notice) ] 致一直支持黃小玫SANDY HXM的朋友們：我們懷著無比沉痛的心情告訴大家，小玫近期因身體不適住院治療，所面對的是罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」。即使治療過程極為辛苦，她仍保持積極正面的人生觀，勇敢地對抗病痛、不懈奮戰。但非常地遺憾，上天還是帶著她化作最善良的天使。小玫一直深深愛著台灣，這片美麗的土地賦予她靈感，也讓她創作出無數深得人心的音樂影像，將台灣推向全世界讓更多人看見。我們在此由衷感謝每位給予機會的貴人們、一路支持愛護她的粉絲朋友們，以及辛苦的合作夥伴們。因為有了您們的信任與陪伴，她才能將這份對音樂的熱情，化為一首首出色的作品呈現給大家。我們深信她的創作及歌曲能夠繼續溫暖著所有愛她的人們，讓專輯《Appreciation》的精神陪伴著各位：「將心中說不出的感謝，對身邊的家人與朋友好好地說出來。」願她的真誠與努力，繼續留存在我們的記憶與生活之中。黃小玫團隊