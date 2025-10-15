我是廣告 請繼續往下閱讀

▲56歲周傳雄（左）昔因胃病爆瘦！上海開唱合體愛女麗麗（右），粉絲驚：神似楊丞琳。（圖／微博@快娛-）

56歲歌手周傳雄（小剛）出道逾30年，過去曾飽受胃病困擾，身高178公分的他一度爆瘦至49公斤，整個人瘦成皮包骨，讓粉絲既心疼又擔心，所幸經過治療後，周傳雄身體逐漸康復，近年胖回64公斤。而日前他的《念念不忘·再遇見》巡演在上海開唱，愛女麗麗（妮妮、Daphne）竟驚喜現身，替爸爸用琵琶伴奏，高顏值美貌直接引發熱議，還有人說她的梨渦神似楊丞琳。周傳雄近日在上海開唱，愛女麗麗驚喜現身彈奏琵琶伴奏，只見麗麗身穿亮面無袖上衣搭配白色短裙，坐在爸爸旁邊彈奏琵琶，像爸爸一樣的音樂細胞引發讚嘆。除此之外，麗麗的美貌也引發關注，而對於外界說父女非常相像的看法，麗麗則笑說「還有人說我像Daddy戴假髮」，讓周傳雄笑翻。網友看到父女倆的難得合體，也感到非常驚喜，紛紛表示「驕傲的老父親跟可愛的女兒」、「女兒變更漂亮了」、「完全父女合作天花板」等，還大讚兩人根本是神仙父女。據悉，父女倆早在去年，就於周傳雄深圳場的演唱會合體，同樣以琵琶演奏〈今宵酒醒何處〉，這也是從小就鑽研琵琶的麗麗首次在大型舞台演出，沉穩表現令人驚艷。周傳雄在2011年因感染幽門螺旋桿菌導致胃部發炎，長期食慾不振，體重直線下滑。幸好在積極治療和太太悉心調養下，周傳雄的體重慢慢回升，雖然身形看起來依舊偏瘦，但已經可以恢復演藝活動，近年開始在中國展開巡迴演唱會。