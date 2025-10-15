我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞熱門觀光景點熱浪島（Redang Island）再度掀起爭議。一段拍攝於當地的潛水影片近日在網路瘋傳，畫面中多名浮潛客不僅伸手觸摸，甚至踩踏、抓握受保護的綠蠵龜，引發當地民眾與生態保育團體強烈不滿，馬國當局也火速介入調查。這段影片最早由海洋保育組織「熱帶研究與保育中心」（Tropical Research and Conservation Centre，簡稱TRACC）上週在臉書分享，並通報相關單位。影片可見數名遊客在水中騷擾海龜，一人用腳踢牠，另一人則拉住牠的頸部讓其他人拍照，過程令人怵目驚心。根據《馬來西亞每日快報》報導，涉事者疑似為前往熱浪島度假的遊客及一名當地度假村導遊。影片被上傳到小紅書後，引發輿論撻伐，網友痛批「太殘忍」、「不配做旅人」，要求政府嚴懲。TRACC負責人帕迪利亞（Robin Philippo）指出，這是半年內第二起海龜受虐事件，凸顯當地旅遊業管理鬆散。他強調，海龜雖能短時間屏氣，但若長時間被人干擾，恐導致溺斃。他呼籲遊客與導覽員遵守生態觀察原則：「不要觸摸、不要打擾，只需觀察」。TRACC提醒，若有民眾目擊類似事件，應記下時間、地點、船號與涉事單位，再將影像資料交給海洋保育或野生動物單位，切勿直接與施虐者發生衝突。目前馬來西亞執法部門已著手追查影片中的涉事人士，並研議針對相關業者加強生態教育與執法力度。