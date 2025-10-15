我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(15)日進行民政業務質詢，議員黃守達、王立任、謝志忠、張玉嬿指出，市府「區區親子館」政見執行不力，全市仍有11區尚未設立親子館，定點臨托服務據點更淪為六都倒數第一，顯示市府在育兒支持政策上欠缺整體規劃與推動效率。議員要求市府應同步推動「區區有親子館」與「區區有定點臨托」，並檢討設施設計與使用狀況，避免政策淪為表面工程。黃守達指出，親子館與mini親子館雖皆提供親子共學及臨托服務，但規模與功能差異極大。根據113年統計，正式親子館每年平均服務人次約6萬，mini親子館僅約8,500人次，差距達7倍。他批評：「市府不應魚目混珠，以mini親子館充數，掩飾政見落後的事實。」他進一步指出，盧市長上任以來多次承諾「區區有親子館」，但至今仍有11區僅停留在規劃階段，社會局僅回應「預計明年開放使用」，讓人質疑這項政見是否將跳票，甚至恐淪為「半套親子館」。黃守達也提醒，親子館多以既有空間改建，費用動輒五、六百萬元，卻欠缺統一設計標準與長期規劃，一旦選址或設計不當，後續使用將受影響。以中區親子館為例，當初設址於第二市場停車場二樓，地方毫不知情，連議員都得「看新聞才知道」，顯示市府溝通機制嚴重不足。他同時揭露，台中市定點臨托服務據點目前為六都最少，僅14處，遠低於台北市23處、桃園市46處、高雄市28處等城市。今年1至8月服務人次僅615人，相較台北市同期5,834人次，差距懸殊。他批評：「市府推動速度慢、宣傳不足、據點分布不均，讓家長想用也用不到。」王立任也表示，台中定點臨托據點雖從去年4處增至14處，看似成長，但在六都中仍從倒數第二退步至倒數第一。他質疑，市府連政策目標都不明確，「社會局長連未來要設多少據點都答不出來，怎讓市民信服？」議員強調，若市府宣稱明年將達成「區區親子館」，就應同步規劃「區區有定點臨托」，並參考新北、桃園做法，於各親子館整合設置臨托服務據點，真正落實育兒友善城市願景。