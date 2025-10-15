我是廣告 請繼續往下閱讀

繼北部提名之後，民眾黨中央黨部今公布中南部第一梯次提名名額，包括台中、彰化、南投、雲林4縣市共6席。兼任選決會委員的台中市黨部陳清龍表示，在國民黨新任主席產生之前，民眾黨僅提名現任議員的選區，就是對國民黨釋出最大的善意，希望國民黨主席人選底定後，藍白包括縣市長、地方民代的競合方式，都能儘快協調。民眾黨今（15）日在官網公告選舉決策委員會次會議結論，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣議員第一波提名6個選區。陳清龍表示，這6席都是現任議員，包括他自己是台中區第4選區（后里、豐原）、江和樹是第13選區（大里、霧峰），以及彰化吳韋達第1選區（彰化、花壇、芬園）、彰化張雪如第4選區（員林、大村、永靖）；南投簡千翔第1選區（南投、名間）、雲林陳乙辰第3選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）。由於陳清龍明年可望接任民眾黨第2梯次不分區立委，他的選區將由妻子連小華披戰袍。台中市白營有意參選者眾，陳清龍表示，目前競爭最烈的是市議員北屯區，目前有4人表態，太平區也有2人。對於民眾黨對2026一戰準備多時，卻僅完成現任議員選區的提名，陳清龍坦言，這是選舉決策委員會一致共識，希望表達對國民黨的善意，因此在國民黨新任主席產生之前，僅會提名較無爭議、現任議員的選區，縣市長和其他民代的部分，將視兩黨協商的進度再分批公布，希望蚍儘快明朗、讓有意參選者早日起跑。