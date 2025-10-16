我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金鐘60特別貢獻獎得主陳淑芳（左）和葉輝龍（右），兩人都誓言要活到老、做到老。（圖／文化部提供）

▲金鐘60特別貢獻獎頒給資深演員陳淑芳（中）和資深電視製景師葉輝龍（右），左為文化部長李遠。（圖／文化部提供）

第60屆金鐘獎特別貢獻獎由2位在台灣電視產業深耕超過一甲子的重量級前輩，資深演員陳淑芳與台視資深製景師葉輝龍獲得。陳淑芳86歲，演藝生涯超過一甲子，葉輝龍81歲，他則從13歲開始當學徒，即使形式上已退休，但仍持續工作，兩位幕前幕後的「電視活歷史字典」，見證了台灣電視內容的發展，成為台灣電視史一甲子的一部分。陳淑芳的演藝足跡遍及台灣影視圈，從早期的老三台台視、中視、華視，到後來的三立、民視等，她幽默表示，即使得特別貢獻獎也沒有要退休，「金鐘獎還欠我一座女主角或是女配角。」她過去曾以《春天後母心》、《失落的名字》等劇角逐金鐘最佳女主角獎，當時因怕金鐘魔咒及顧慮戲約，心裡曾喊話不要得獎，現在態度180度大轉變，她笑著表示這是心裡的遺憾，更堅定喊話：「以後要多演，拿到了才會圓滿。」陳淑芳回憶，最早期演出還Live直播的形式，不容許出錯，一場戲裡她必須將所有對手演員的台詞都背好，才能隨機應變。她還曾舉例，有一次演到一齣戲，某對手演員竟完全忘詞，導播建議可拿菸緩和情緒，不料那位演員突然脫口而出：「導演，你要我抽菸啊？」與此同時，畫面已直播出去，導演只好直接喊進廣告，顯見當時演戲工作得隨時準備好的緊繃狀態。進廣告後，演員也仍然忙碌，陳淑芳必須馬上跑到廣告棚Live播報，結束後再跑回戲劇棚演出，她表示，這種高強度的磨練，她同期的演員都被磨出深厚的實力，她鼓勵年輕演員：「要忍得住寂寞、痛苦，用心的演，你的努力觀眾一定感受得到。」同時，她強調自己會繼續學習，絕不退休，不會漲價。與陳淑芳一同獲獎的葉輝龍，是台視的資深製景師，他從13歲開始當學徒，自認比別人認真，也比別人辛苦，雖然在行程程序上已經退休，但目前仍以「一年一約」的形式與台視合作，堅持不想只待在家，也跟陳淑芳一樣不漲價。葉輝龍提到製景工作的難題，在於道具和布景都有時間限制，加上台視的收納空間有限，必須考量如何快速拆搭和重複使用，這次《金鐘60/60特展》中也可看到他的作品，電視劇《嘉慶君遊台灣》裡的大船，是他和另一位人員兩個人合力花36天打造完成。隨著媒體環境改變，葉輝龍表示，目前台視木工只剩下兩人，另一位也已經70多歲，他希望還有年輕人踏入這個行業，傳承這項手工藝技術。