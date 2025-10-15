藝人威廉（廖亦崟）今（15）日時隔5個月面對大眾受訪，親自回應今年5月閃兵爭議，期間演藝事業停擺，同時影響到「棒棒堂」節目《來吧！哪裡怕》第2季及明年演唱會計劃，對此稍早，威廉坦承團體全員都沒當兵，詳細原因並不清楚，至於演唱會是否告吹？威廉認為未來事情很難說，「影響到大家非常抱歉，很可惜也遺憾，6人健康都保持好一點，搞不好50歲開個演唱會。」
威廉認了棒棒堂都沒當兵！演唱會進度曝光
被問及外界傳言棒棒堂6人都沒當兵，威廉親自坦承此事，「我們棒棒堂沒有人當兵，據我所知，每個人的原因我並不清楚，但我跟他們說影響到大家了，非常抱歉，時間久一點，也讓我們6個健康都保持好一點，他們也有自己工作，把自己顧很好。」
針對《來吧！哪裡怕》第2季、明年演唱會計劃？威廉透露不在規劃內，「等到我們都準備好一點，如果時間看長一點，希望我們5、6個人，活得健康一點，再等15年，看30年，再合體也行，搞不好50歲開個演唱會，演唱會目前很難說，但感情依舊！」
最後，威廉不忘將話題拉回今日公益活動，因機緣巧合認識劉展成伯伯，得知2人均有共同經營鹹酥雞攤的經驗，便立即規劃舉辦「威伯的力量公益活動」，只要2500元就可以擁有整套初炸鹹酥雞客製化餐點，滿足裹腹之慾的需求，又能夠做公益。
