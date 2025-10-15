我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北屯區忠平里長期缺乏完善的市民活動中心，市府傾聽地方需求，斥資8,033萬餘元興建「陳平國小體育館暨多功能市民活動中心」，今（15）日正式啟用。全棟建物為地上2層樓設計，1樓為忠平里市民活動中心、2樓為學校體育館。市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，感謝忠平里長許秀蓉、陳平國小校長胡志道多年來積極爭取，以及地方民意代表與市議會支持預算，共同促成地方心願，提供市民友善多元的育樂新據點。盧秀燕指出，北屯區近年人口快速成長，忠平里長期缺乏合適的室內集會空間，為解決此問題，市府以「一地多用」思維，結合學校體育館與市民活動中心，透過跨局處合作打造多功能綜合場館。2樓體育館提供學童安全舒適的運動空間；1樓活動中心則由北屯區公所投入134萬餘元完善空調、影音設備、窗簾、摺疊桌椅與飲水機等設施，可作為里民活動、進修課程及關懷據點使用，進一步提升居民生活品質。民政局長吳世瑋表示，忠平里市民活動中心面積約124坪，內設開放式活動空間、會議室、儲藏室、男女廁及無障礙廁所等設施。未來除可作為里民休憩與地方會議場所，也能舉辦藝文展覽、避難收容及各項社區福利活動，成為整合地方資源、推動社區營造的重要基地。吳世瑋並指出，里民是活動中心的共同主人，興建過程須克服土地、設計與經費等重重挑戰。盧市長執政7年以來，市府團隊投入約18億元經費，推動39座里民活動中心的新（改）建工程，其中29座已完工啟用、10座持續施工中，全市平均1.26里就擁有一處活動據點，普及率居六都之冠。北屯區長陳宗祈補充，北屯區為台中市人口最多的行政區，市府近年投入逾200億元推動重大建設，包括「台中巨蛋」、北屯國民暨兒童運動中心、溪東圖書館、市立老人復健綜合醫院、第28公墓納骨塔、東光路計畫道路開闢，以及北屯巨蛋好宅、洲際好宅等均穩步推進；舊社及敦化公園地下停車場、大坑觀音亭景觀平台等公共工程同步推展，全面強化區域生活機能與城市景觀。