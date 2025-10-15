我是廣告 請繼續往下閱讀

台啤永豐雲豹副隊長、洋將克羅馬（Lasan Kromah）日前在新賽季開打前晉升新手爸爸，他的妻子於5日球隊進行屏東熱身賽當天羊水破裂，順利自然產下兩人的第一個小孩。對於兒子未來有沒有可能代表中華男籃出賽的問題？克羅馬笑著回應：「你永遠不知道未來會發生什麼事。但如果有機會，也許他能幫中華隊出賽。不過我得先幫他取一個台灣名字！」克羅馬在受訪時分享喜訊，臉上洋溢著新手爸爸的幸福神情，「那天真的很突然，剛好就是熱身賽的當天，太太羊水破了，我們立刻趕去醫院，一切很順利，現在正在學習怎麼當一個好爸爸，同時也要確保自己的睡眠不會影響場上表現。」不只家人與球隊隊友的祝福，克羅馬也特別感謝台灣球迷的支持：「我真的很感謝所有祝福我的粉絲，這也是我愛上台灣的原因之一。」被問到升格人父後對新賽季是否有不同心態，他笑說：「我需要更多的睡眠。剛好小孩子在賽季前出生那我現在要去習慣說怎麼帶這個小孩，然後不會影響到我在場上的表現，因為太突然了。但是我相信說我們都要開賽了 ，我要確保說把這些事情都處理完善了。」兒子在台灣出生，對克羅馬來說意義非凡，他感性表示：「這會是個永生難忘的回憶。因為兩年前我在這邊也得了冠軍，小孩子在這邊出生，感覺一切都是上帝的安排。所以因為這幾件事情然後這兩年的經歷讓我覺得說一切都是天命的話，那我也很想繼續在這個球隊上最有所貢獻。」最引發球迷關注的問題就是克羅馬的兒子未來有沒有可能代表中華男籃出賽？對此，克羅馬笑著回應：「你永遠不知道未來會發生什麼事。但如果有機會，也許他能幫中華隊出賽。不過首先，我得先幫他取一個台灣名字！」面對台灣籃壇的發展，克羅馬也給出肯定與期許：「我看到台灣職業聯盟越來越職業化。有朝一日，說不定能成為全球頂尖的聯盟。這是我樂見其成的未來。」