台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季即將開打，桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉今（15）日表示，新賽季將採「多主場制」，前幾場比賽將於桃園巨蛋登場，後續11場例行賽則因桃園巨蛋即將整修轉往桃園其他場地進行。先前張建偉透就曾透露會選健行科技大學當替代主場，不過如今因場地過小，有在觀察其他場地。張建偉透露，新賽季前半段主場依舊是桃園巨蛋，但由於桃園市政府要整修球場，因此球團已規劃後續轉戰其他桃園場地。他強調，目前「保底場地」為健行科大體育館，但仍持續尋找更具容納能力且場地條件佳的替代場館，「健行當然沒有問題，但座位數相對較少，大約只能容納2000人，幾乎已經是炸了，」張建偉指出，「而且健行位於社區內，平日比賽會有噪音疑慮，可能會影響到鄰近居民，我們也不希望造成社區困擾。」張建偉表示，球隊目前也鎖定桃園機場捷運A18站附近的某場館，該場地空間約為健行的兩到三倍，可容納約5000人，目前正在與場地方積極協商中，「這個新場地如果談妥，體感與容量都會比健行更佳，我們會盡快確認，讓球隊後續主場安排更無後顧之憂。」永豐雲豹球團也強調，無論最終主場場地如何安排，整體比賽區域都將維持在桃園市，讓桃園球迷可以就近觀賽，不影響球隊與地區連結。