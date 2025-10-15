中央氣象署今（15）日發布「大雨特報」表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天「嘉義、台南地區及南投、雲林、高雄山區」有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，雨勢直到入夜才趨緩。
🟡大雨特報
📌影響時間：15日上午至15日晚上
📍大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區
氣象署提醒，今天至週五台灣吹偏東風為主，只有北海岸有零星雨勢，午後中南部有雷陣雨，週六是天氣轉變的過程，東北風開始增強，東半部、基隆北海岸雨勢開始增多；週日至下週二（10/19至10/21），南方的風神颱風加上北方的南下的東北季風，北部、東半部、恆春半島要注意豪雨，西半部全天也會有不定時降雨。
週日東北季風正式南下，北部、東半部變涼最明顯，降溫幅度達6至10度，中南部也會在下週一感受到較涼的氣溫；預估週日至下週二，中部以北、宜蘭早晚低溫23至25度，南部、花東24至26度；白天高溫部分，北部、東半部剩下25至30度，中南部28至33度。
資料來源：中央氣象署
