統一7-ELEVEN獅今（15）日發出戰力外公告，釋出4位選手，分別是老將林益全、投手阮裕智李嘉祥以及內野手楊竣翔。獅隊秋訓於本週展開，一軍教練團、選手預計下週加入，以中生代、新生代選手為主。獅隊領隊蘇泰安表示，第1波戰力外公告結束，下一次球員異動，將會以60人名單季後契約保留球員名單為主。獅隊本週在台南棒球場展開秋訓，採練5休2，剛結束季後賽挑戰賽的一軍教練團、選手將休息幾天，預計下周正式投入球隊秋訓，資深選手將休養不必參與秋訓。獅隊表示，秋訓將以中生代及新生代選手為主，透過秋訓強化各項不足，提升戰力。另外，獅隊也正式通知戰力外選手，分別是老將林益全、阮裕智、李嘉祥、楊竣翔。本季林益全僅在二軍留下出賽紀錄，出賽50場，96打數敲出22安，打擊率2成29，中斷連續16年一場出賽紀錄。林益全職棒生涯出賽1639場，敲出2013安、210轟、1142分打點，生涯打擊率3成32。21歲的阮裕智2022年選秀會獲得兄弟第4指名，去年底遭放入60人名單外，通過獅隊測試後入隊。阮裕智4年職棒生涯無一軍出賽紀錄，本季在二軍登板3場，防禦率高達32.40。24歲的李嘉祥原名李慶隆，2020年選秀會第9指名加入獅隊，本季無一軍出賽紀錄，5年職棒生涯僅在2021年、2024年上過一軍，皆只出賽1場，防禦率22.50。25歲的楊竣翔在2021年選秀會第4指名加入獅隊，本季在一軍出賽3場，10打數敲出1安，打擊率1成。楊竣翔5年職棒生涯共累積61打數敲出19安，生涯打擊率3成11。