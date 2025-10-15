中華職棒39歲傳奇球星林益全，今（15）日正式被統一獅釋出，據傳他已經將台南球場的裝備搬離，引發外界熱議。Threads上有球迷討論到林益全下一步動向，不少人提到台鋼雄鷹可以簽下林益全，但反對意見也不少，有球迷就感嘆地說，以林益全今年二軍成績，難以獲得其他球隊青睞，恐就此告別中職舞台，引退賽也無緣辦成。
統一獅公告釋出林益全 下一步備受矚目
統一獅球團稍早公告，隨著秋訓即將展開，正式被放到戰力外的選手包含林益全、阮裕智、李嘉祥與楊竣翔4位球員，其中林益全被釋出消息引發最多球迷討論。
林益全自2009年在一軍出賽後，歷經興農牛、義大犀牛、富邦悍將與統一獅，期間連續16季都有在一軍出賽紀錄，但原本上季仍有45場出賽的林益全，本季整季都待在二軍，不僅連續在一軍出賽的紀錄中斷，整季二軍出賽50場、OPS+84也低於聯盟平均。
球迷建議台鋼雄鷹可以接收 反對意見不少
林益全釋出消息傳出後，不少球迷開始討論林益全的下一步動向，有球迷提到台鋼雄鷹可以接收林益全，理由是補強打線，但不少球迷也提到，林益全今年二軍打得掙扎，難以期待轉隊後在一軍有所貢獻。
球迷普遍不看好林益全能夠延續生涯，職業生涯恐怕就此畫下句點，讓人感慨地說，「以他的成績照理講一定會有引退賽，真的可惜了」、「原本一定會有的引退賽，因為這2年風波，可能也不可能辦了吧！」也有球迷提到，希望富邦悍將可以幫林益全辦一個簡單的引退賽。
也有人說到林益全近2年積極發展副業，如今告別職業球員身分，可以專注在副業發展，包含擔任講師、棒球訓練師或是就直接轉型當網紅，「以他的名氣，或許可以開拓出一片天。」
統一獅釋出林益全相關報導：
中職／統一獅發布戰力外公告！釋出林益全等4選手 秋訓本週啟動
中職／林益全未參與統一獅秋訓、確定離隊！職業生涯下一站受關注
