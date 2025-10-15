我是廣告 請繼續往下閱讀

百萬YouTuber見習網美小吳，日前前往歐洲旅遊，興奮對鏡頭分享好心情，相當期待接下來的行程。沒想到他落地後，發現行李竟被航空公司寄丟，讓他當場傻眼，慘花8千元新台幣重新購買日用品，忍不住哀嚎：「我沒有買保險」，讓粉絲全笑翻，紛紛留言：「看到小吳的經歷，決定去買旅遊不便險了」。小吳在影片中崩潰表示，當時除了他，還有另外四組旅客也面臨行李寄丟的窘境。他看著其他旅客氣沖沖的理論，自己只能無奈跟著排隊，登記行李箱編號和個人資料。航空公司也承諾隔天會將行李送至飯店，小吳無奈表示：「有耳聞過歐洲機場常出包，但沒想到會發生在我身上」。更雪上加霜的是，小吳表示沒有保旅遊不便險，當天只能硬著頭皮重新採買，光是基本日用品就花了台幣8000多。他邊走邊抱怨：「本來妥妥躺在行李箱的東西，現在全都要重買」，網友也建議他親自到機場取行李，沒想到在現場等了超過1小時後，服務人員還拿錯行李箱，繼續苦等半小時才拿到，讓他超崩潰。小吳將行李箱遺失的影片上傳後，粉絲瞬間湧入留言區表示：「看完馬上決定買旅遊險」，也有粉絲分享自身經歷：「7月搭土耳其航空，31公斤的行李不見，到現在沒理賠，能找到算幸運了」，還有粉絲調侃：「旅遊保險業配快來」，讓全部人笑翻。