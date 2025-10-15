我是廣告 請繼續往下閱讀

中國祭出新一輪稀土出口管制，要求含稀土成分產品出口須事前獲准，也引發美中貿易衝突升級。和碩董事長童子賢今（15）日表示，稀土管制不會對和碩造成影響，但也強調「不要小看美國」，美國暫時因貿易不便取得中國稀土，但「如果決定火力全開，自行生產也未必不行」。童子賢今日出席「2025零碳永續高峰論壇」時指出，稀土是很多產業都會用到的物質，但不只是稀土管制會造成全世界貿易或產業的問題，過去100年來全球化，其實都是彼此互相依賴、互相需要。他舉例，2022年疫情期間印度有管制小麥出口，越南也管制稻米，2021年馬來西亞管制雞肉，都是疫情期間糧食供應吃緊。「現代文明需要運作的東西非常的多，沒有一個產業、國家能百分百自給自足」。童子賢認為，世界是互相合作的世界，大家貢獻自己擅長的、有能力提供的，但若涉及國與國之間的競爭，也會誘導某些國家去開採稀土。他並認為，美國目前是稀土全球生產的第二名，澳洲則是第三或四，美國雖暫時因貿易不便無法取得稀土，但「不要小看美國」，「決定火力全開生產也未必不行」。他說，稀土具高耗能、需廣大土地，同時還帶汙染性質，相較銅、鐵等礦物，分布更為均勻，因此需要挖好千、百噸的土，才能提取幾十至幾百公斤的元素，因此會大量消耗土地，並大量迫害環境，這也是美、澳逐漸降低稀土生產量的原因。