《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料指稱，民進黨立法院黨團總召柯建銘「愛打麻將、債台高築」，因此不能辭去黨團幹部職務；老柯隨後嚴正否認，強調相關指控全屬捏造，並已向台北地檢署提告加重誹謗與公然侮辱，誓言捍衛清白。對此，吳子嘉直言，打麻將這件事是柯建銘親自告訴他的，並透露對方會提告的真正意圖。先前，吳子嘉在節目中聲稱，柯建銘打一底30萬麻將、對岔就是90萬，一場輸贏上看5、6百萬，也因此欠下大筆賭債，若不是總召一職還在，恐早被債主追上。此言一出，隨即引發社會譁然，柯建銘13日晚間在聲明中則痛批，吳子嘉屢次以不實言論中傷，蓄意散播謠言、製造社會紛擾，強調「絕不姑息」，已正式提起告訴，並呼籲媒體勿再轉載錯誤資訊，以免觸法。吳子嘉14日在政論節目《董事長開講》中回應，認為柯建銘此舉「政治目的比較大」，重點不在官司輸贏，而是向外界表明「敢告吳子嘉」。他強調，自己所說的打麻將並非憑空杜撰，而是「柯建銘自己跟我講的」，並稱願意向檢察官說明，也會準備一些資料，但吳子嘉坦言，找不到和老柯一起打麻將的人作證，甚至提到「羅福助現在跑路了，也不能回來」。