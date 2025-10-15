我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨選對會今（15）日建議中執會徵召何欣純參選2026年台中市長、宜蘭縣則徵召宜蘭信賴之友會理事長林國漳出戰。對此，何欣純表達三個感謝，強調一切都尊重中央黨部的規劃與布局，全力做好準備。選對會下午建議中執會徵召何欣純參選2026年台中市長，預計在下中執會中通過。對此，何欣純表達三個感謝，第一，感謝總統賴清德國政忙碌，不僅多次會晤關心台中、更多次親自來到台中，關心產業勞工、經濟民生，傾聽民眾意見，尤其關心台中未來發展，把台中顧好、台灣未來一定好。第二，何欣純說，感謝立委蔡其昌，世界12強、台灣勇奪冠軍，「台灣尚勇」響徹雲霄、台灣人走路都有風，就是蔡會長綿密協調後援、運籌帷幄，總統借重蔡的豐富資歷，在中央協助總統國政，是台中之光、更是國家之幸。何欣純說，第三、感謝台中這塊土地、所有市民頭家，孕育我、養育我，給予她機會服務台中，這是她無上的榮幸，「如果能有服務更多市民朋友的機會，我當然會全力以赴」。何欣純說，感謝選對會所有前輩先進的建議與支持，未來還有黨內程序進行，「何欣純一切都尊重中央黨部的規劃與布局，全力做好準備」。