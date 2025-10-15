我是廣告 請繼續往下閱讀

▲短劇版《折腰》尺度破表。（圖／翻攝自微博）

中國短劇版《折腰》因大尺度畫面引來討論，近來有一幕浴缸戲登上微博熱搜第一，畫面中女主角岳雨婷遞水給男主角吳希澤，沒想到卻被抓住，並對她說「幫我」，只見她的手被拉進水裡，接著水開始波動，吳希澤則開始呻吟，尺度衝破天花板，讓部分觀眾嚇喊「能播嗎」。短劇《折腰》大尺度受到討論，其中一幕岳雨婷飾演的小喬拿水給正在泡澡的魏劭（吳希澤 飾），結果吳希澤一把將她抓住，對她說「幫我，我就不會對妳做別的」，接著她手就被拉入水中，面露驚訝，接著水開始波動，吳希澤發出呻吟聲。片段播出後，微博掀起熱烈討論，「天啊這尺度合理嗎」、「尺度越大越接近原著」、「原著小說本來就是這樣」。對於短劇版《折腰》的尺度，評價非常兩極，有人說太低俗、看不下去等等。但導演鄭曉龍曾說，「微短劇最吸引人的就是低俗，若和正常電視劇相同審查標準，根本不會有今天，短劇版《折腰》就是把大場面能省略的省略，大尺度保留。」而短劇版《折腰》上線後單日最高瀏覽量超過1億，即便是禁忌題材爭議不斷，但還是有很多人愛看。