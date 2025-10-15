我是廣告 請繼續往下閱讀

中央普發現金1萬元，法案有望周三通過。台北市議會藍、綠黨團都主張，呼籲台北市政府還稅於民，民進黨團提案每人普發現金2.1萬元，而國民黨團提案，建請市府參酌財政紀律情況下，提出一定比例來普發現金，沒有明訂金額。兩案今(15日)於市議會大會一讀通過，將送委員會審查。民進黨團上週提案，籲台北市政府因應立法院落實「還稅於民」精神，加碼普發現金予全體市民，依歲計賸餘539億，北市人口約246萬人，每1市民約可分得2.1萬元。而藍營的版本，則是考量近年來，北市經濟與財政表現穩健成長，稅收持續增加，基於「取之於民、用之於民」的核心理念，市府應在財政條件允許下，回饋市民，共享城市發展的果實。國民黨議會黨團書記長李明賢指出，民進黨版本是把全台北市的歲計賸餘全部發放，國民黨認為這是不負責任做法，國民黨團提出的版本，除了民意有普發現金的需求，也要基於財政紀律，所以是建請市府參酌財政紀律，提出一定的比例，普發現金。財政局長胡曉嵐表示，回去再試算，基本上一定會在兼顧財政紀律上才做計算，會研議辦理。台北市長蔣萬安中午拜會國民黨議會黨團說明本會期重要法議案爭取支持，會後他也證實有討論到普發現金，也充分跟議員溝通、交換意見。