國民黨主席選舉倒數計時，中廣前董事長趙少康指控中共透過網路帳號介入選舉，對此，民進黨主席賴清德今（15）日表示，中國對台灣的滲透統戰，無孔不入，如今，國民黨主席的選舉，也傳出中國介選，讓立場不同的民主政黨都深受其害。民進黨今天下午舉行中常會，據轉述，賴清德在會中表示，中國對台灣的滲透統戰，可說是無孔不入，包含透過假民調、旅遊招待等手法介入選舉，影響台灣的民主，如今，國民黨主席的選舉，也傳出中國介選，讓立場不同的民主政黨都深受其害。賴清德提到，中國介入他國選舉，不只有針對台灣，像是澳洲、加拿大、美國等民主國家，也遭到中國滲透與資金介選威脅，而強化法律防線。賴清德表示，為了守護台灣的民主制度，民進黨提出「國安十法」的修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透。他呼籲朝野政黨，為了守護台灣的民主，建構更強大的國安防火牆，應團結一致支持「國安十法」的修法。此外，賴清德表示，立法院院會本週五將針對「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，進行三讀程序，由於「韌性特別預算案」，攸關到因應台美關稅談判最終確定後，對於產業發展的支持、勞工就業的穩定，以及國土韌性與國防安全的強化。賴清德拜託立法院民進黨團能全力支持，並協助行政院和其他政黨協商溝通，讓特別預算案順利通過，也請在野黨能夠鼎力支持，得以具體落實執行。