對此，《鏡週刊》發表聲明指出，第一、檢調單位、國安局已針對黃委員所涉不法進行調查，誠如黃委員所說「讓子彈飛」，相信假以時日就會有完整的調查結果，希望屆時你不要再說這是科幻小說、政治迫害；第二、本刊對黃委員質疑海外資金問題已多次回應，財報也都經會計師查核完成簽證，並發給各股東，就算黃委員一再誣指其為「來源不明的海外資金」，也無損一切合法合規之事實。倒是本刊先前提問，你敢公布凱思國際公司的財報嗎？至今卻不見任何回覆？ 《鏡週刊》續指，第三、經過多次呼籲，黃委員依舊不改問A答B、凡事推諉之德性，以前凡事賴給清德，如今凡事推給週刊，也不能轉移你組狗仔偷拍政敵、吸收駭客竊取個資的世紀醜聞；第四、所謂己所不欲勿施於人，黃委員「黨狗駭媒」一體侵害他人隱私，卻不喜歡走路有人拿著手機對著你的臉拍，請問你有考慮到被你無差別跟監、跟拍之人的感受嗎？



民眾黨主席黃國昌近來捲入「狗仔跟拍」與「駭客集團」疑雲，但他僅以「科幻小說」回應，卻遲未提告自清，讓外界質疑是避重就輕、不敢正面對決。黃國昌今（15）日受訪時情緒激動，強調「拜託，我是念法律的人」，還呼籲外界「讓子彈飛一會」。稍早，《鏡週刊》也發出4點聲明進行反擊。黃國昌多次槓上《鏡週刊》，批評其是連載「科幻小說」，報導內容張冠李戴、虛構故事、胡說八道，有去年打柯文哲的既視感，但他本人卻從未提告證明自身清白。今日，黃國昌受訪時疾呼：「拜託，我是一個唸法律的人！」每一個法條的構成要件是什麼，他心裡非常的清楚，該採取的行動自己會採取，大家不要急，讓子彈飛一會，因為這一兩天正在看，哪些又蠢又壞的傢伙傻傻的跟著上車，到時候一併處理。