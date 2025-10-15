我是廣告 請繼續往下閱讀

為持續提升ATM跨行系統及通匯系統的服務品質及應變能力，財金公司今（15）日表示，將於今（114）年10月17日及10月18日交易離峰時段凌晨1時至6時，辦理「ATM跨行服務系統及通匯系統主備中心切轉演練」，屆時將暫停跨行服務15至30分鐘。財金公司說明，第一階段「ATM跨行服務系統及通匯系統」將由主中心切轉至備援中心對外營運，預計於10月17日凌晨2時啟動；第二階段「ATM跨行服務系統及通匯系統」將由備援中心切轉回主中心，並接續提供服務，預計於10月18日凌晨2時啟動。也因此，主、備中心系統切轉期間，預期將各暫停跨行服務15分至30分鐘，以辦理各項跨行服務驗證作業，倘驗證作業提前完成，將提前恢復跨行服務。財金公司表示，跨行服務暫停期間，不影響個別金融機構系統的運作與服務，民眾若有ATM相關服務需求，請選擇往來存款銀行所設置的ATM辦理不過，財金公司指出，此作業期間，若遇不可抗力或非預期情況，致須取消此作業或啟動緊急應變計畫，將另案通知金融機構，並透過財金公司官網周知大眾。