▲數發部長林宜敬指出，未來會朝向中小學校園所提供的WiFi服務中，限制使用TikTok。（圖／截自國會頻道）

抖音（國際版稱「TikTok」）以短影音在青少年族群間流行，但近期立委、政府研議是否要透過政府單位的強制力，限制校園內抖音使用。數發部部長林宜敬今（15）日表示，未來朝向在中小學校園中所提供的WiFi，可能會以遮蔽的方式限制使用。TikTok在各國相當盛行，包括美國也尚在解決相關問題。而立法院交通委員會今（15）日邀請數發部長林宜敬備質詢。立委洪孟楷指出，有委員在抖音上非常紅，也有委員認為抖音會危害兒少身心健康，喊話校園禁止使用。不過，是否會要求TikTok納管，林宜敬指出，這有3個疑慮，包括資料儲存在哪、股權是否主要為中資，還有兒少危害等。林宜敬說，前2件事也因為美國與TikTok之間有嚴重爭執，正在處理相關問題，目前有一部分資料已經儲存在美國。至於股權結構是否為美國擁有，這部分尚未確定。至於兒少危害的部分，林宜敬則說，會積極與教育部等相關單位溝通。他表示，依照規定，12歲以下不准設立帳號、13至15歲則應受到一定限制。林宜敬指出，未來會朝向中小學校園所提供的Wifi服務中，限制使用TikTok。他表示，不會查詢個別學童的手機，而是將學校提供的WiFi直接遮蔽，不要使用特定APP。洪孟楷也提醒，兒少保護為目的，除了TikTok外，還有一些交友軟體與兒少議題有關，像國外的實驗，使用12歲的女性頭貼，交友軟體一天有上百個交友邀請，且是以成年男子居多。洪孟楷指出，若要一致納管，以兒少保護為出發，就需全盤檢討。林宜敬說明，會再與教育部、衛福部溝通，列出相關APP清單，約年底前、2個月內會研議。