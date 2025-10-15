我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭采潔以Mola Oddity樂團主唱身分Birdy K酷帥登場。（圖／PIPE Live Music提供）

▲2025《秋OUT音樂節》在國慶連假期間登場，其中最大消息莫過於郭采潔回歸台灣樂壇。（圖／PIPE Live Music提供）

▲2025《秋OUT音樂節》不僅有郭采潔演出，9m88也睽違6年再次站上秋OUT舞台。（圖／PIPE Live Music提供）

2025《秋OUT音樂節》於國慶連假在台北公館盛大開唱，首日迎來重量級嘉賓——郭采潔，她以樂團 Mola Oddity 主唱「Birdy K」身分登場，紅色背心搭配個性短髮造型，酷帥與嫵媚兼具，一出場立刻引爆全場尖叫，這是她睽違多時再度於台灣公開演出，興奮喊道：「我終於帶著我的樂團回家了！」Mola Oddity 此次在秋OUT帶來多首新作，融合迷幻電子與搖滾節奏，隨著節拍，現場樂迷紛紛隨音樂搖擺。郭采潔特別在台上宣布：「今天不只是演出，更是我們全新EP《Cave Crackers》的發行日！」她感性表示，感謝聽眾一路支持團隊創作，「這是我們最真誠的聲音，希望能繼續在台北演出、分享音樂的能量。」雖非個人演唱會，郭采潔仍展現驚人舞台掌控力，時而低吟，時而爆發，聲線游走於冷冽與柔軟之間，粉絲激動喊：「這才是真正的郭采潔！」也有人大讚：「她的舞台魅力比電影還有感染力。」Mola Oddity 成員與她默契十足，整場演出氣氛熱烈，讓首日秋OUT現場達到最高潮。郭采潔出道以來以專輯《隱形超人》走紅，而她〈該忘了〉、〈I remember〉、〈I Need You〉、〈誠實地想你〉等歌曲都具有超高傳唱度，隨後受邀戲劇演出，後來又以電影《一頁台北》、《小時代》、《愛》走紅，而後長年在中國發展。近年郭采潔重回音樂領域，持續探索自我風格，她坦言Mola Oddity是她人生中最自由的創作實驗室：「這次能在秋OUT開唱，就像回家一樣。」從電影女主角到樂團主唱，郭采潔再次以真誠與能量證明，自己不只屬於鏡頭，也屬於舞台。