▲在台糖副總經理蕭基淵見證下，346蒸氣五分車披著阿公級的勳章，鳴笛啟動復駛，宣告榮光延續。（圖／記者金武鳳攝，2025.10.15)

▲國寶級346蒸汽五分車10／24復駛首航，今天舉辦宣布會時，附近幼稚園小朋友搶先體驗樂開懷。（圖／記者金武鳳攝，2025.10.15)

全臺唯一有固定行駛班次的人氣糖鐵「346蒸汽五分車」，高齡77歲，在進廠維修1年多後，本月24日將重回溪湖糖廠載客奔馳。台糖公司歡慶國寶級機車頭重磅回歸，24日起在溪湖糖廠鐵道文化園區推出為期3天的「台糖80‧346再出發」活動，為明年台糖80歲首獻暖壽。台糖公司今日在溪湖糖廠舉辦「台糖80‧346再出發」發布會，這輛1948年出自比利時的「346蒸氣五分車」，在台糖副總經理蕭基淵見證下鳴笛啟動行駛，宣告「346蒸氣五分車」披著阿公級的勳章，榮光延續。蕭基淵表示，超過10萬零件組裝成的國寶機車頭，在修復零件幾近停產下，竟能再安全上軌，台糖可謂完成不可能的任務。台糖表示，這完全歸功於老技師按古圖逐步拼裝，否則346蒸氣五分車於去年7月28日停駛後，可能即是停役。346蒸氣五分車將於10月24日上午9時復駛首航，台糖開放60組「346重啟糖鐵深度雙人體驗」名額，參與的民眾可以搭乘首航列車外，還能獲得以346蒸汽五分車燃燒後煤灰所製成的造型盆器，結合多肉植物創作專屬鐵道小物，此外，更能獨家收藏346蒸氣五車分紀念保溫瓶及紀念車票各1份。台糖說明，346蒸氣五分車復駛紀念車票，是由日本鐵道迷小宮和貴先生復刻早時糖鐵營業線車票形式，以鉛字活版印刷技術經過4次手工印刷程序而成，在臺灣已不復見，極具收藏價值。此外，10月24日、25日每日上午11時及下午2時各有一班次，前100名，單筆購入2張車票(需含1張全票)者，亦可獲贈紀念車票1張，數量有限，鐵道迷千萬不能錯過。10月24日至26日三天的「台糖80‧346再出發」系列活動，除了346蒸汽五分車復駛外，另有融合糖鐵歷史與表演藝術的「蒸汽火車沉浸式音樂劇」、適合親子同樂的音樂演出「草原派對」、讓小朋友模擬販售糖品的「小小糖鋪長體驗站」，匯聚地方美食、糖業特色及文創商品的「湖糖大道市集」。五分車車站並有展示346蒸汽五分車修復照片及相關文物。「346重啟糖鐵深度體驗」報名網址：