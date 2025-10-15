我是廣告 請繼續往下閱讀

全世界詐騙數攀升，對此以「嚴刑峻法」聞名的新加坡，擬修法重懲詐騙犯，未來包括主謀、詐騙集團成員或共犯，將面臨強制鞭刑6至24下的刑罰，對此民眾黨立委林國成今（15）日表示，新加坡鞭刑非常可怕，確實也達到嚇阻作用，詐騙用不擇手段，亂世就應該用重典對付，因爲亂世不用重典，嚇阻不了。對於新加坡祭出鞭刑擬重懲詐騙犯，林國成說，台灣與新加坡的國情不同，新加坡鞭刑非常可怕，確實得到嚇阻作用，但是台灣沒有鞭刑制度，在詐騙氾濫情況下，打擊詐騙四法也通過了，政府部門要編列預算採購裝備打擊詐騙，立院也都給了，預算從來不刪，但政府有無落實執行其實是打了一個問號。林國成表示，詐騙如此猖獗，台灣的刑度是否不夠，詐騙嫌犯聽到要送到中國是嚇到撒尿，要送到台灣是拍手叫好，甚至到機場就放掉，雖然台灣沒有鞭刑制度，但認為詐騙不擇手段，就亂世就應該用重典對付，亂世不用重典嚇阻不了，法律的落實與執行非常重要，亂世用重典確實有嚇阻效用。